Navi lockte Familie in ein 500 km entferntes, falsches Salzburg

Sie wollten in die österreichische Stadt, landeten in einer kleinen, deutschen Gemeinde in Westerwald.

Dieser Start in den Urlaub ist gründlich missglückt: Wegen einer fehlerhaften Eingabe ins Navigationsgerät ist eine österreichische Familie rund 5 Stunden in die verkehrte Richtung gefahren und im für sie falschen Salzburg gelandet. Sie wollten eigentlich in die Stadt in Österreich. Doch das Navi lotse sie wo anders hin: In dem namensgleichen Ort im Westerwald in Deutschland, der rund 500 km entfernt liegt. Dort bat die Familie Sonntagfrüh die Polizei um Hilfe.

Polizei tippte richtige Route ins Navi ein

Die Familie wollte eigentlich mit Zwischenstopp im österreichischen Salzburg nach Zagreb in Kroatien reisen, wie die Polizeidirektion Montabaur am Sonntag mitteilte. Wo genau die Familie in Österreich losgefahren war, konnte ein Sprecher nicht sagen. Nach mehr als 500 Kilometern Umweg riefen die Urlauber die Polizei. Diese stellte ihnen daraufhin die richtige Route im Navi ein.

Navi-Pannen kommen immer wieder vor. Das liegt an Folgendem: Britische Forscher*innen haben entdeckt, dass bestimmte Gehirnregionen inaktiv werden, wenn man sich von einem Navigationssystem zu seinem Ziel führen lässt.

