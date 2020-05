Netflix-Chef hat keine Angst vor Piraterie

„ Piraterie hat eine Öffentlichkeit geschaffen, die es gewöhnt ist, Inhalte im Internet anzuschauen“, ist Hastings überzeugt. Filesharer hätten eine klare Vorstellung davon, was sie sich von einem Online-Service erwarten. Das Angebot von Netflix sei nutzerfreundlich und würde daher die Filesharing-Portale schlagen, glaubt der Netflix-Chef. „Wir bieten eine einfachere und unmittelbarere Alternative, als im Internet einen Torrent zu finden“, so Hastings.

In Holland und Kanada gebe es beispielsweise ein ähnliche Tradition von Piraterie wie in Spanien, fährt der Netflix-Chef fort. „Und in beiden Ländern sind wir ein sehr erfolgreiches Service“, so Hastings, der auch vor Gratis-Streaming-Angeboten keine Angst hat: „Das ist wie beim Geschäft mit dem Wasser. Leitungswasser kann auch getrunken werden und es ist kostenlos, aber es gibt noch immer ein Verlangen nach in Flaschen abgefülltes Wasser“, so Hastings.

Um in Spanien der Piraterie Einhalt zu bieten, gab es eine Blockade von der Website The Pirate Bay. Doch derartige behördlich angeordnete Blockaden bringen oft nur sehr wenig für legale Streaming-Angebote, wie Forscher ermittelt haben, die die britische Pirate-Bay-Sperre im Jahr 2012 untersucht haben.