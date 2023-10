Netflix erste Live-Sportübertragung: Formel-1-Fahrer in Golfcarts

Netflix wird künftig nicht nur Filme oder Serien streamen, sondern auch Live-Sportevents. Die Rechte für hochkarätige Veranstaltungen können hier aber schnell in die Millionen gehen, die der Streaming-Dienst offenbar lieber noch nicht ausgeben möchte.

Darum wird das erste live-gestreamte Sport-Event eine etwas kuriose Eigenproduktion sein. So treten die Protagonist*innen der Dokuserien Formula 1: Drive to Survive und Full Swing im Golf gegeneinander an.