Neue Website des Weißen Hauses enthält versteckte Botschaft

Seit Mittwoch präsentiert sich Whitehouse.gov im neuen Gewand. Neben Informationen zur neuen US-Regierung versteckt sich im HTML-Code der Seite auch eine Botschaft, wie Protocol herausgefunden hat. Die als Kommentar codierte Nachricht ruft alle, die sie gefunden haben, dazu auf, sich beim U.S. Digital Service zu bewerben.

Konkret heißt es: "If you're reading this, we need your help building back better", danach findet sich noch die Adresse für Bewerbungen beim des U.S. Digital Service: usds.gov/apply