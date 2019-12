Neuer Trailer zu Wonder Woman 1984 veröffentlicht

Der erste Teil war ein Überraschungserfolg. Jetzt gibt es den ersten Trailer für den Nachfolger-Film, Wonder Woman 1984, zu sehen. Zu New Orders Blue Monday 88 wird in einer Shopping-Mall gekämpft und Diana ( Gal Gadot) schwingt sich mit ihrem Lasso an einem Blitz entlang. Zuschauer bekommen ihren neuen Widersacher Maxwell Lord ( Pedro Pascal) erstmals zu sehen. Er kann Gedanken manipulieren und ist so ein gefährlicher Gegner für die Amazonen-Prinzessin.