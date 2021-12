New York will Hunderte Tesla Model 3 kaufen

Die Stadt New York plant, Hunderte Tesla Model 3 zu kaufen. Ein entsprechender Vertragsentwurf ist laut electrek im Rahmen einer öffentlichen Anhörung bekanntgeworden. In der kommenden Woche will die Stadtverwaltung noch einmal darüber beraten, heißt es.

Wie viele der Wägen die Stadt genau kaufen will, ist nicht bekannt. In dem Vertragsentwurf ist von einer Kaufsumme von 12.360.000 Dollar die Rede, was bis zu 300 der Tesla-Elektroautos entspricht.

Wofür die Autos zum Einsatz kommen sollen, ist nicht bekannt. Die New Yorker Polizei kaufte heuer bereits ein Model 3 an und rüstete es zum Einsatzwagen um.

Elektroauto-Offensive

Der Ankauf der Tesla-Flotte ist offenbar Teil einer vom New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio vor einigen Monaten angekündigten Elektroauto-Offensive, mit der Autos der Stadt mit Verbrennungsmotoren sukzessive durch Wägen mit elektrischen Antrieben ersetzt werden sollen.

Insgesamt will die Stadt in den kommenden Jahren 75 Millionen Dollar in elektrisch angetriebene Fahrzeuge investieren.