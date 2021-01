Tesla Model Y Polizeiauto löst Entrüstung aus

Kritik an Ausgaben

Viele Nutzer auf Twitter und Facebook sahen den Kauf kritisch. Es sei eine unangemessene Art, in der Krise mit Steuergeld umzugehen, so die Beschwerde. Immer wieder wurde der Slogan "Defund the Police", also das Entziehen von Finanzmitteln der Polizei, herangezogen. "All das zusätzliche Geld kann dafür verwendet werden, um Gemeinden zu verbessern", so eine Twitter-Nutzerin.

Ein sarkastischer Tweet bekam über 177.000 Likes: "Dieses Auto wird sicher vor einer öffentlichen Schule geparkt, die sich kein Papier leisten kann, veraltete Schulbücher und nur einen Computer pro Klassenzimmer hat."