New Yorker Polizei fordert zum Update auf iOS 7 auf

Neue Sicherheits-Features von Apples neuem mobilen Betriebssystem iOS 7 sind derzeit Grund genug für die New Yorker Polizei, um iPhone- und iPad-Nutzer zu einem Update aufzufordern. Zahlreiche New Yorker verbreiteten am Samstag über Twitter Bilder von Flugblättern, die offenbar von Polizisten in der Nähe von Apple Stores verteilt wurden und ein Update auf iOS 7 empfehlen. In dem Flugblatt preist die Polizei vor allem die neue "Aktivierungssperre" an, die die Eingabe von Apple-ID und Passwort erfordert, wenn der Benutzer die Funktion "Mein iPhone/ iPad suchen" deaktivieren möchte.