Niederlande bauen erste 3D-gedruckte Siedlung

Die fünf geplanten Häuser sollen nacheinander entstehen. Bei jedem Neubau sollen die Erfahrungen des vorangegangen einfließen. Während die Bauelemente des ersten Hauses noch mit einem Betondrucker an der TU Eindhoven hergestellt werden sollen, wird das letzte Gebäude der Siedlung komplett am Bauplatz im Eindhovener Stadtteil Meerhoven entstehen.

Umweltfreundlich

3D-Druck sei nicht nur umweltfreundlich, weil es bei der Methode kaum Verschleiß gebe, sondern helfe auch, den Mangel an Maurern in den Niederlanden zu kompensieren, sagte Rudy van Gurp von der Baufirma Van Wijnen, die die Bauten realisiert, dem Guardian. Er rechnet damit, dass bereits in fünf Jahren fünf Prozent der Neubauten in den Niederlanden 3D-gedruckt werden.