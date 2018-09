Nintendo-Webseite twittert versehentlich über Donald Trumps Penis

Am Donnerstag sorgten Vorab-Auszüge der Memoiren von Porno-Darstellerin Stormy Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, für Aufsehen. In dem Werk mit dem Titel Full Disclosure berichtet sie unter anderem über ihre sexuelle Beziehung mit US-Präsident Donald Trump und geht dabei auch auf anatomische Details ein. So schreibt sie, Trumps Penis würde aussehen wie die „Pilz-Figur aus Mario Kart“.

Nintendo-Fans wussten dabei natürlich sofort, dass es sich um Toad handelt. Die Unterhaltungen darüber sorgten dafür, dass die Hashtags #MarioKart und #Toad bei Twitter in die Trending Topics rutschten. Das bemerkte das Social-Media-Team von der größten US-Nintendo-Nachrichtenseite Nintendo Life, anscheinend ohne dabei zu realisieren, worum es es tatsächlich geht. Anschließend wurde dieser vermeintlich harmlose Tweet verfasst.