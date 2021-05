Nordkorea setzt auf eigene Videochat-Software

Statt Zoom, Skype oder Teams wird in Nordkorea Rakwon verwendet, wenn man per Videochat miteinander kommunizieren will. Die Software ist bei Regierung und Unternehmen weit verbreitet, wie The Korea Herald berichtet. Für Nutzer außerhalb des Landes ist Rakwon (übersetzt: Paradies) nicht verfügbar. Für grenzüberschreitende Videochats ist es auch nicht geeignet. Hier verwenden nordkoreanische Stellen u.a. das Programm Voov des chinesischen Tencent-Konzerns.