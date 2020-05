ÖBB: Kein Fahrplan für App-Entwickler

Seit Montagabend liefern die Österreichischen Bundesbahnen Fahrplandaten an Googles Kartendienst (die futurezone hat berichtet). In der offiziellen Presseaussendung am Dienstag heißt es außerdem, dass „statische Daten“ auch als Open Data über die Website des ÖBB-Konzerns zum Download bereitgestellt werden sollen. Mit dem Fahrplan haben diese Daten jedoch nichts zu tun: „Es handelt sich um Streckendaten, die wir speziell für Externe zur Verfügung stellen“, so ÖBB-Sprecher Michael Braun gegenüber der futurezone.

Für App-Entwickler sind diese Daten unbrauchbar, wie Patrick Wolowicz, Entwickler der iOS-App Wann, der futurezone erklärt: „Dabei handelt es sich um statische Daten, wo die Routen liegen. Damit kann man Karten zeichnen, aber für Apps wie Wann reichen sie bei weitem nicht aus“. Die Daten müssten laut dem App-Entwickler viel umfangreicher sein: „Was man wirklich braucht, ist das, was sie Google gegeben haben beziehungsweise noch mehr, nämlich die Echtzeitdaten“, so Wolowicz.