Österreichische Software errechnet Zukunftsszenarien

Wie sieht die EU in zehn Jahren aus? Werden sich neben Großbritannien weitere Staaten aus der Europäischen Union verabschieden? Oder wird vielleicht das Vereinigte Königreich doch nicht, dafür aber Polen oder Ungarn aus dem Staatenbund austreten? Die im Rahmen des österreichischen Sicherheitsforschungs-Förderprogramm KIRAS – eine Initiative des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit), entwickelte Software Foresight Strategy Cockpit (FSC) kann mit der Erstellung von Zukunftsszenarien bei der Beantwortung dieser Fragestellungen behilflich sein. „Es reicht heute nicht mehr aus, schnell und nur kurzfristig auf Ereignisse reagieren zu können. Es ist viel wichtiger, vorbereitet zu sein und den Wandel umfassend zu verstehen, um die Zukunft aktiv selbst mitgestalten zu können“, sagt Thomas Kolonko, Geschäftsführer des Unternehmens 4strat, das die Software Behörden und Unternehmen als Begleiter für komplexe Zukunftsanalysen anbietet.

Bei Ministerien im Einsatz

Zum Einsatz kommt die Software etwa in Institutionen des öffentlichen Sektors, die vor besonders komplexen, langfristigen Fragestellungen und sehr strategischen Entscheidungen stehen, aber auch in großen Unternehmen in Deutschland und Österreich. Alle Organisationen, die sich mit langfristigen Verfahren und Prozessen auseinandersetzen müssen, sollten ein Interesse an der Analyse möglicher Entwicklungspfade haben, so Kolonko: „Behörden und Konzerne müssen sehr weit in die Zukunft denken und benötigen daher solche Tools.“ So wurden für einen Kunden z.B. Trends und Entwicklungen in der Kriminalität im urbanen Raum analysiert. Somit können für die Gestaltung zukünftiger Rahmenbedingungen neue Möglichkeiten angeboten werden. „Je konkreter das Zukunftsthema ist, desto einfacher ist es für uns, sie zu bearbeiten“, meint Kolonko.

„Es ist nicht so, dass man auf den Knopf drückt und dann die Zukunft sieht“, sagt Kolonko. Es gehe darum, alle plausiblen Zukünfte im Blick zu haben und Zukunftsforscher, die sich bei ihrer Arbeit - im Rahmen der Analyse möglicher Entwicklungen - immer mehr in einer Flut aus Daten wiederfinden, bei der Strukturierung der Informationen und ihrer Arbeit zu unterstützen.