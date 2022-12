Erwischt: Smartphone-Hersteller OnePlus twittert mit iPhone

Der YouTuber Marques Brownlee, besser bekannt als MKBHD , kürt alljährlich die Smartphones des Jahres. Ergänzt wird der Preisregen durch den Negativpreis "Bust of The Year" . Der Preis für die Enttäuschung des Jahres wurde heuer dem 10T von OnePlus zuerkannt.

Was ein Zeichen von Größe sein sollte, erwies sich als Bumerang. Denn in der rechten unteren Ecke des Postings war zu sehen, dass der Tweet nicht mit einem Gerät von OnePlus, sondern mit einem iPhone geschrieben wurde. Das sorgte natürlich für Spott auf Twitter. "Der Preis ist wohl gerechtfertigt, wenn die Geräte so schlecht sind, dass sie nicht mal OnePlus selbst verwenden will", war da etwa zu lesen.

Mittlerweile ist der Zusatz "via Twitter for iPhone" in dem Tweet allerdings nicht mehr zu sehen.