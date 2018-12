Peinliches Versehen: Apple twittert mit Android-Handy

Als ein offizielles Sprachrohr eines der größten Smartphone-Hersteller der Welt sollte man sich eigentlich davor hüten, öffentlich auf die Konkurrenz zu setzen. Das ist allerdings nicht immer ganz so einfach, wie erneut ein Fall zeigt.

Aufgedeckt wurde der Fauxpas durch Tech-Reviewer und YouTuber Marques Brownlee – besser bekannt unter MKBHD. Er postete einen Screenshot eines Tweets des offiziellen Apple Music Accounts, in dem eindeutig zu lesen ist „via Twitter for Android“. Dabei handelt es sich um ein Reply an die Sängerin Ariana Grande über ihr Weihnachtsalbum. Brownlees Tweet sorgte für einige Resonanz und Tausende Retweets.