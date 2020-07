Opel ändert sein Logo: So sieht es aus

Seit 1963 verwendet Opel einen Blitz in einem Kreis als sein Logo. Mit dem neuen Opel Mokka führt der Hersteller, der mittlerweile zum PSA-Konzern mit Peugeot, Citroën und DS gehört, das Emblem in überarbeitetem Design ein. Ähnlich wie bei VW, wo das Logo moderner und schlanker gestaltet wurde, setzt auch Opel auf feinere Linien. Der Ring ist abgespeckt - dadurch soll der legendäre Blitz noch stärker betont werden, wie Opel in einer Aussendung bekanntgab.

"Deutsche Präzision"

Der Schriftzug der Automarke findet sich im unteren Teil des Rings und ist äußerst dezent ausgefallen. Opel zufolge sollen die Buchstaben an eine Gravur in einem Schmuckstück erinnern. Opel-Designchef Mark Adams bezeichnet das neue Logo als Ausdruck "deutscher Präzision". Wie ein Blick in die Geschichte zeigt, hat sich der Blitz im Kreis über die Jahre deutlich verändert. Vor 1963 setzte der deutsche Autohersteller auf einen stilisierten Zeppelin als Kühlerfigur.