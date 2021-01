Website zählt Tage bis zur Immunität

Die Hoffnung, der Impfstart könne der österreichischen Bevölkerung einen entspannten, fast schon normalen Sommer bescheren wird inzwischen von vielen Seiten getrübt. Die Website pandemieende.at zeigt nun ein ernüchterndes Datum für die vollständige Immunisierung in Österreich an: den 5. Dezember 2025.

"Nur ein Schätzwert"

Die Zeit bis zur landesweite Immunität von 70 Prozent, die erreicht werden muss, errechnet Viehtauer aus der Gesamtbevölkerung und dem 7-Tage-Schnitt der derzeitigen Impfrate. Bis der elektronische Impfpass verfügbar ist, in den alle Impfungen eingetragen werden, sind die offiziellen Zahlen nicht genau. Daher fließen die Impfdaten derzeit zwar in die Datumsanzeige, nicht aber in den Prozentbalken ein, so Viehtauer.

Wie einige Nutzer auf Twitter anmerken, sind natürlich weder die Mutationen, noch die Zahlen der bisher Erkrankten und Gesundeten einberechnet. "Das ist nur ein Schätzwert, den ich so gut es geht berechnet habe. Den Zahlen ist absolut nicht zu vertrauen", erklärt Viehtauer. Die Website wird laufend aktualisiert.