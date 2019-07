Paradiesischer „Instagram-See“ ist toxische Deponie

Giftige Mülldeponie

Doch der Scheint trügt, denn hierbei handelt es sich um die „ Novosibirsk Malediven“, wie viele Instagram-Nutzer den sibirischen See getauft haben. Und der ist nicht so glamourös, wie er aussieht: Der künstliche See ist nämlich eine toxische Mülldeponie, wie CNET berichtet. Das lokale Kohlekraftwerk hat nun eine Warnung ausgesprochen: „Sie können nicht in der Aschedeponie schwimmen“, erklärt die Siberian Generating Company (SGK) in einem Statement dem russischen sozialen Netzwerkt VKontakte.

„Ein Hautkontakt mit diesem Wasser kann eine allergische Reaktion auslösen“, heißt es weiter. Die schönen Blau- und Grün-Nuancen des Wassers entstehen der SGK zufolge aufgrund einer chemischen Zusammensetzung aus Asche in zwei Metern Tiefe und Metalloxid, das sich im Wasser aufgelöst hat. Die Asche entsteht aufgrund der Kohleverbrennung und gelangt über Rohrleitungen in den See.