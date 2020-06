Pentagon plant fliegende Flugzeugträger für Drohnen

Die Idee ist nicht wirklich neu. Bereits in den dreißiger Jahren entwickelte die US Navy zwei Luftschiffe, an denen bis zu fünf Propellermaschinen andocken konnten. Beide Luftschiffe wurden jedoch von Unwettern zerstört. Danach fand die Idee nur mehr in Hollywood Anklang, neben Marvel griffen vor allem Computerspiele (zum Beispiel Crimson Skies oder Ace Combat) und Filme die Idee auf.