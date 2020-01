Picard-Star Patrick Stewart: Erde verbessern statt Weltraum erkunden

Der heute 79-jährige Stewart wurde in den 80er- und 90er-Jahren mit der Science-Fiction-Serie " Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert" ("Star Trek: The Next Generation") in der Rolle des Captain Jean-Luc Picard weltweit zur Kultfigur. Die neue Streaming-Serie "Star Trek: Picard" knüpft daran an. Sie startet am 24. Jänner auf Amazon Prime Video. In Berlin fand am Freitagabend die Deutschland-Premiere statt. Der Brite hatte sich schon in der Vergangenheit für einen Rückzug aus dem All ausgesprochen.

Großer Fan von Greta Thunberg

"Wir erleben nach meinem Empfinden zurzeit dunkle Tage, aber ein Mensch wie dieser kann wie eine Kerze leuchten", meinte Stewart über die junge Schwedin Greta Thunberg am Freitagabend anlässlich der deutschen Vorab-Premiere der neuen Streaming-Serie "Star Trek: Picard" in Berlin. "Und das Licht flackert wieder, wo wir schon dachten, es würde in all dem Morast endgültig ersticken." Die Serie "Star Trek: Picard" startet am 24. Jänner auf Amazon Prime.