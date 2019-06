NASA-Sonde findet "Star Trek"-Logo am Mars

Die NASA-Sonde "Mars Reconnaissance Orbiter" (MRO) hat ein Bild zur Erde gesandt, auf dem eine Düne zu erkennen ist, die stark an ein populäres Logo einer Science-Fiction-Reihe erinnert. "Beobachter werden feststellen, dass dieses auffällige Gebilde an ein berühmtes Logo erinnert", schreibt die University of Arizona, die die hochauflösende Kamera der Mars-Sonde steuert.

Es wirkt ein bisschen so, als hätten Spock und Jean-Luc Picard ihre Spuren auf dem Roten Planeten hinterlassen. Sogar Captain Kirk hat sich diesbezüglich zu Wort gemeldet und die Star Wars-Konkurrenz herausgefordert.