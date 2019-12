Neuer Teaser zu "Star Trek: Picard" veröffentlicht

Planetare Zerstörung

Wie bereits zuvor bekannt, muss eine Dame namens Dahj beschützt werden, die eine mysteriöse Verbindung zu den Zivilisationen der Borg und der Romulaner besitzt. Letztere sind offenbar so gut wie ausgelöscht worden. In einer Szene in dem Teaser sieht man Jean-Luc Picard vor der Kulisse eines Planeten, der mit riesigen Explosionen übersät wird, wie Gizmodo berichtet.

Ebenfalls im Video zu sehen sind Seven of Nine ( Jeri Ryan) und William Riker ( Jonathan Frakes), der seinen ehemaligen Captain Picard scherzhaft scheltend fragt: "In was bist du da wieder reingestolpert?"