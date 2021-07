Polizist versucht, dank Taylor Swift nicht auf Youtube zu landen

In den USA sorgt ein Vorfall für Aufsehen, der Einblick in eine relativ neue Taktik der Polizei gibt. Vor einem Gericht in Oakland, in dem gerade eine Anhörung zur Tötung eines Mannes durch einen Polizisten stattfand, versuchte die Polizei mit zweifelhaften Argumenten Bürgerrechtsaktivist*innen zu vertreiben. Die Aktivisten filmten den Vorgang, was rechtlich erlaubt ist. Dem leitenden Polizisten schien dies aber nicht zu gefallen. Er spielte daraufhin auf seinem eigenen Smartphone einen Taylor-Swift-Song in voller Lautstärke ab.