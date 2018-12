Post vs. Amazon: Der Wettstreit der Paketdienste

Die Konkurrenten sehen noch einige ungelöste Probleme. „Für uns sind einige Fragen offen, vor allem was Haftung und ein durchgängiges Track & Trace der Pakete anbelangt“, sagt Schwarz. Spörl verweist darauf, dass der Gesamtpreis der Zustellung eine Mischung aus den Kosten der Post und des Paketdienstes sein wird: „Wie hoch ist die Bereitschaft der Kunden, für eine Zustellung zwei Mal zu zahlen?“, fragt er: „Wir werden unsere Preise dafür nicht senken, und die Preise der Post kommen noch hinzu.“ Zugleich verweisen die Paketdienste auf den eigenen Ausbau ihrer Angebote: DHL betont etwa, dass man flächendeckend auch samstags zustellt. Zudem verweisen die Anbieter auf Live-Tracking und die Weiterleitung an alternative Adressen oder Paketshops.

Drohnen bleiben weiterhin Zukunftsmusik

Vor genau fünf Jahren hat Amazons Chef Jeff Bezos verkündet, dass „in vier bis fünf Jahren“ Drohnen die Pakete in die Gärten der Kunden fliegen würden. Diese Prognose hat sich nicht bewahrheitet. Allerdings hat Amazon das Thema noch nicht abgeschrieben: Neben Projekten in den USA, Frankreich, Israel und Großbritannien forscht Amazon auch in der Steiermark an der Technologie. Hier wird unter anderem am „Sense and avoid“-System gearbeitet, mit dem die Drohnen diversen Hindernissen ausweichen sollen. Neben technischen gibt es auch regulatorische Herausforderungen und Bedenken in Sachen Datenschutz.