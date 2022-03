Warum wir mehr Programmiererinnen brauchen

Noch immer entschließen sich wenige Frauen für eine Karriere in der IT-Branche. Weltweit sind nur rund 8 Prozent der Entwickler*innen Frauen, in Europa sind es 17 Prozent. In Österreich ist die Quote mit 14 Prozent leicht unterdurchschnittlich. Dabei werden Frauen in der IT dringend benötigt.

„Einerseits haben wir einen Fachkräftemangel. In der IT fehlen in Österreich rund 24.000 Personen. Diese Zahl kann durch Männer alleine gar nicht gedeckt werden“, sagt Sigrid Hantusch-Taferner, Länderchefin von Codecool, einer internationalen Edtech-Programmierschule, die im Herbst 2021 auch in Österreich gestartet ist.

„Andererseits weiß man, dass diverse Teams immer erfolgreicher sind und bessere Ergebnisse erzielen“, so Hantusch-Taferner. „Die Entwicklung von digitalen Produkten braucht weibliche Beteiligung. Die Hälfte der Weltbevölkerung sind Frauen und digitale Produkte müssen auch auf diese Gruppe zugeschnitten werden“, so die Expertin im Gespräch mit der futurezone.