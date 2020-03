Womit Frauen in der IT-Branche kämpfen müssen

Neben der gegenseitigen Stärkung ist vielen auch am Aufbauen eines Expertennetzwerks gelegen. „Männer haben ihre Seilschaften schon lange, bei Frauen fehlt das noch“, sagt Krösl. „Ich möchte wissen, wo die Expertinnen sind und wen ich für zukünftige Projekte anrufen kann“, wünscht sich Johanna Schmidt. Dafür seien Events wichtig, die sich direkt an Frauen richten. Das bedeutet natürlich nicht, dass Männer draußen bleiben müssen, ganz im Gegenteil. Ziel von Netzwerken wie „Women in ICT“ ist es, auch ihnen zu zeigen, welche Probleme und Herausforderungen Frauen haben, und wo gemeinsam etwas verbessert werden kann.

In Österreich gibt es zahlreiche Angebote, die ausschließlich von Frauen für Frauen sind. Women&Code bietet Programmier-Workshops an, die Gruppe NewITGirls organisiert regelmäßig Treffen, bei denen sich Frauen in IT-Jobs weiterbilden können. IEEE - Women in Engineering organisiert Events und Vorträge für Frauen in technischen Berufen. Die Coder Dojos, die es beispielsweise in Wien oder der Steiermark gibt, bieten kostenlose Kurse in Robotik und Programmierung für Kinder und Jugendliche an.