Video: So reagierte Putin auf sein KI-Double

Bei einer Pressekonferenz konnten Bürger*innen selbst Fragen an Putin stellen. Dabei überraschte ein Student aus St. Petersburg.

Während seiner jährlichen Pressekonferenz wurde der russische Präsident Wladimir Putin von einem Studenten gefragt, ob er sich Sorgen über Künstliche Intelligenz mache und ob er Körperdoubles habe. Die Frage ließ der Student offenbar von einer KI-Version des Präsidenten stellen.

Putin war kurz sprachlos

Das Publikum im Fernsehstudio war hörbar amüsiert, die Aktion kam für Putin selbst offenbar unerwartet. Die Doppelgänger-Gerüchte räumte Putin gleich aus dem Weg. Er habe zwar überlegt, Körperdoubles einzusetzen, sei aber zum Entschluss gekommen, dass es nur einen Menschen geben soll, der so aussieht und spricht wie er. Der Kreml hat kürzlich erst wieder Gerüchten in der Presse und in Sozialen Medien widersprochen, dass Putin Doppelgänger für bestimmte Events einsetzt.