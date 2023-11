Warum wir Deepfakes für echt halten, egal wie schlecht sie sind

Journalist*innen aus den USA nutzten die Technologie, um Obama fremde Worte in den Mund zu legen. Das sollte auf die Problematik solcher Deepfakes aufmerksam machen: Die gefälschten Bilder und Videoaufnahmen können zur Verbreitung von Desinformation eingesetzt werden und so die öffentliche Meinung beeinflussen.

Die Wissenschafterin Viorela Dan forscht am Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation der Universität Innsbruck an diesem Phänomen. Sie hat unter anderem untersucht, was Deepfake-Videos im politischen Kontext mit Menschen machen. Dazu hat sie Schauspieler engagiert und mit ihnen insgesamt drei Videos in einem Restaurant-Setting gedreht. In dieser Umgebung führte ein Mann ein Gespräch mit einem anderen.

Drei Videos in unterschiedlicher Qualität

Insgesamt hat Dan drei Videos angefertigt: ein Original, eine schlecht gemachte Fälschung und eine wirklich professionell umgesetzte Manipulation. Bei der schlecht gemachten Fälschung wurde eine andere Tonspur über das Original gelegt und die Lippensynchronisation passte nicht mit der im Original zusammen. Solche schlecht zusammengeschusterten Videos nennt man in der Fachsprache auch „Cheapfake“, weil sie schnell und billig hergestellt werden können.



Beim professionell gestalteten Video wurden die Licht- und Schattenverhältnisse sowie die Tonspur hingegen so manipuliert, dass es mit freiem Auge nicht erkennbar war, dass es sich um eine Fälschung handelt.

Reputationsschaden war überall erkennbar

Die Forscherin zeigte im Anschluss über 2000 Personen die jeweiligen Versionen der Videos und ließ sie bewerten, was sie vom Politiker halten. Was für Emotionen spüren sie etwa beim Ansehen des Videos, und: Würden sie den Politiker nach wie vor wählen? „Bei meinem Experiment kam raus, dass die Reputation dieses fiktiven Politikers in der Wahrnehmung aller Studienteilnehmer stark gesunken war, und zwar unabhängig davon, welche Version des Videos sie gesehen hatten“, so die Forscherin zu den Ergebnissen.

„Die Cheapfakes hatten den gleichen Effekt wie gut gemachte Deepfakes. Es braucht also gar keine geschickt gefälschten Videos, um Menschen zu täuschen“, sagt Dan. Das liegt laut der Forscherin daran, dass wir Menschen nicht damit aufgewachsen sind, dass Inhalte manipuliert werden können und gerade Videos sehr lange Zeit als realitätsnah galten.

„Wir haben noch nicht kapiert, dass das, was wir mit unseren eigenen Augen sehen oder Ohren hören, falsifiziert werden kann“, so die Forscherin der Uni Innsbruck. „Jetzt tut man sich aber relativ leicht damit, Menschen Worte in den Mund zu legen, die sie nie gesagt haben.