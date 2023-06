Falsche Reiseangebote: Wie mit Deepfakes im Netz betrogen wird

Cyberkriminelle probieren immer wieder neue Methoden aus, um Menschen im Internet Geld abzuknöpfen. Eine neue Masche ist etwa das Erstellen von gefälschten Videos, sogenannten „ Deepfakes “. Diese lassen sich mittlerweile mit nur wenigen Klicks mit Generatoren, die mit künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten, recht einfach erstellen. Wer Menschen betrügerische Inhalte so glaubhaft wie möglich machen will, greift auf den Marktplatz im Darknet zurück. Dort sitzen Profis, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als diese Videos im Auftrag von Cyberkriminellen zu generieren. Das hat Kaspersky, ein Anbieter für Internet-Sicherheitslösungen, in einer Studie untersucht.

Urlaubsreisen

Diese Videos werden von Betrüger*innen in Österreich etwa bei Dingen verwendet, bei denen man Bewegtbildfälschungen eher nicht erwarten würde: Angebote für Urlaubsreisen, die man im Online-Reisebüro bucht. Die Watchlist Internet, eine Beratungsstelle für Online-Betrug, warnte vor Kurzem vor dieser Masche: Kund*innen wird von Betrüger*innen eine Videoberatung einer Reisebüromitarbeiterin per WhatsApp angeboten. Leider handelt es sich dabei um eine Fälschung. Ergo, sowohl die Reiseberaterin als auch die angebotenen Hotels waren nicht echt, sondern wurden mit KI erstellt. „Es wurden Urlaubsreisen an Orte verkauft, die gar nicht existieren, sondern rein mittels Deepfake-Videos generiert wurden“, sagt Thorsten Behrens, Projektleiter bei Watchlist Internet, der futurezone.



„Bei anderen Urlaubsreisen haben wir entdeckt, dass mit gestohlenen Bildern gearbeitet wurde, die manipuliert wurden. Da gab es etwa ein Hotel, das in echt auf Mallorca zu finden ist, aber im Rahmen einer Reise nach Griechenland verkauft wurde. Hier wurden einfach die Berge im Hintergrund wegretuschiert“, sagt Behrens.

Warnung vor Abzocke

Die Watchlist Internet warnt deshalb vor betrügerischen Urlaubsanbietern, die Menschen mit angeblich günstigen Angeboten um ihr Geld bringen. Die Anzeigen für die Online-Reisebüros werden meist über Social-Media-Kanäle wie Facebook ausgespielt. Mit einem Klick ist man auf einem vermeintlich günstigen Reiseangebot und einem Videocall mit einer vermeintlichen Reiseberaterin. „Stutzig werden sollte man vor allem dann, wenn Anzahlungen fällig werden sollten, die mehr als 30 Prozent des Reisepreises betragen“, warnt Behrens.



Der Deepfake-Betrug lässt sich nur sehr schwer erkennen. „Es ist sehr aufwendig herauszufinden, ob man bei einem richtigen Anbieter gelandet ist“, sagt Behrens. Man könne auf Google Maps im Street-View-Modus nachsehen, ob es das Hotel am Standort wirklich gibt, oder aber mit der umgekehrten Google-Bildersuche überprüfen, ob das Foto in anderen Katalogen von Reisebüros am selben Standort gelistet ist. „Das Urlaubsthema ist auf jeden Fall gerade ganz groß bei Betrug im Internet“, warnt der Experte.