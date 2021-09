Warnung vor KI-App, die Deep Fake Pornos mit einem Click erzeugt

Schon andere KI-Apps, bei denen es von Anfang an darum ging, Frauenbilder in Pornos zu bringen, haben Grenzen klar verletzt. So konnte sich die DeepFake-Technologie überhaupt durchsetzen. Gesichter von weiblichen Prominenten waren auf die Körper von Sex-Arbeiter*innen montiert worden und man war so an gefälschte Celebrity-Pornos gekommen. Rund 90 bis 95 Prozent aller DeepFake-Videos dürften Pornos sein, die ohne Zustimmung der Frauen aufgenommen worden sind, so die Forscher*innen von Technology Review.

Als nächstes kam dann Software, mit der man Frauen automatisiert die Kleidung ausziehen und sie nackt sehen konnte. 6,7 Millionen Visits machen derartige Seiten im Netz monatlich, auf denen der Code derartiger Software veröffentlicht wird.

Ein Klick reicht, Vorkenntnisse unnötig

Doch mittlerweile gibt es DeepFake-Apps, die nicht nur einfach gestaltet sind, sondern auch schwer invasiv in die Privatsphäre von zumeist Frauen eindringen, weil sie von praktisch jedem verwendet werden können. Technology Review hat eine KI-App im Netz ausfindig gemacht, mit der es möglich ist, Bilder mit nur einem Klick in Porno-Videos zu bringen und zwar gänzlich ohne technische Vorkenntnisse jeglicher Art. Derzeit ist die App noch nicht weit verbreitet und hat nur eine kleine User*innen-Basis, aber laut Forscher*innen von Technology Review wird hier eine ethische Linie überschritten, die sich nicht mehr vertreten lässt.

Die App, deren Namen die Forscher*innen nicht nennen wollen, sei aber die erste, mit der man den Gesichtertausch per Klick perfektioniert habe. Damit wird es praktisch jedem möglich, einen Frauenkopf auf einen fremden Körper zu mutieren und im Netz zu verbreiten. Als Basis gibt die App den User*innen einen Haufen Pornovideos mit, großteils von Frauen, einige wenige von schwulen Männern. Der Kopf bzw. das Gesicht wird je nach Belieben reinkopiert und binnen weniger Minuten kann man die ganze Version des Videos runterladen. Bei manchen Videos lässt sich gut erkennen, dass es sich um eine Mutation handelt, bei anderen wiederum überhaupt nicht.

Als Gelegenheitsbetrachter*in solcher Videos kann es passieren, dass man den Unterschied erst einmal nicht merkt. Expert*innen sind außerdem der Meinung, dass es gar keinen Unterschied macht, ob ein Video echt ist, oder manipuliert, zumindest nicht für die Opfer solcher Manipulationen.