Lucasfilm stellt YouTuber an, der für Deepfakes bekannt ist

Das computergenerierte Gesicht von Luke Skywalker in The Mandalorian wurde so sehr kritisiert, dass zahlreiche Fans es in einer bestimmten Szene mit diversen Tools und Programmen nachgebessert hatten. Einer dieser Fans wurde jetzt von Lucasfilm engagiert, um bei zukünftigen Projekten für Gesichtseffekte und Visualisierungen zu sorgen. Das berichtet Engadget.

Der Fan zeigte zuvor bereits auf seinem YouTube-Channel als Shamook, was er mit Deepfake-Technologie alles anstellen kann, um schlechte computergenerierte Effekte zu verbessern, oder Schauspieler*innen in Shows reinzuversetzen, an denen sie niemals teilgenommen hatten.