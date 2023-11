YouTube-KI generiert Lieder mit Stimmen berühmter Sänger

YouTube hat die neue Funktion Dream Track vorgestellt . Man gibt einfach einen Text ein und wählt eine von 9 Sänger*innen aus. Eine KI macht daraus einen 30-sekündigen Song, der in den Kurzvideos von YouTube Shorts genutzt werden kann.

In einem Beispielvideo zeigt YouTube, wie man so einen KI-Song erstellt. Man gibt etwa den Text „eine Ballade darüber, wie sich Gegensätze anziehen, mit aufmunternden Akustik-Instrumenten“ ein und wählt Charlie Puth als Sänger aus.

Auch für T-Pain gibt es ein Beispiel. Hier wurde „ein sonniger Morgen in Florida, R&B“ als Prompt eingegeben.

Derzeit steht Dream Track nur ausgewählten Content Creators in den USA zur Verfügung. Wann es für andere User*innen ausgerollt wird, hat YouTube nicht verraten. Denkbar wäre, dass so ein Feature künftig kostenpflichtig sein könnte – also zB. nur Abonnent*innen von YouTube Premium es nutzen können.

Music AI Tools

Mit Music AI Tools kündigt Youtube weitere KI-Werkzeuge an. Diese sollen kreative User*innen beim Erstellen eigener Musik helfen. So kann man zB. eine Melodie ins Mikrofon summen und dann den Prompt eingeben: „Mache daraus ein Saxophon-Solo“.

Auch soll es möglich sein, einen selbstgemachten Rocksong in ein anderes Genre umwandeln zu lassen, wie etwa Reggae. Die Music AI Tools sollen noch dieses Jahr für Künstler*innen und Producer*innen freigeschaltet werden, die Mitglieder von Youtubes Music AI Incubator sind.