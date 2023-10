Was Künstliche Intelligenz und Tauben gemeinsam haben

Dafür gaben die Forschenden um Brandon Turner den Tauben und der KI jeweils verschiedenen visuelle Aufgaben . So mussten unterschiedlich breite Linien und Ringe von den Tauben per Knopfdruck in Kategorien unterteilt werden. Lagen sie richtig, gab es eine Belohnung.

Die Ergebnisse der Studie, deuten darauf hin, dass Tauben "unglaublich effizient" lernen. Sie verallgemeinern Informationen nicht wie Menschen, sondern lernen assoziativ: Wenn sie etwas richtig machen, werden sie belohnt.

Menschen suchen Regeln, Tauben und KI probieren aus

Menschen würden aufgeben, wenn sie keine Regel in einer Aufgabe finden. "Aber in diesem Fall gibt es keine Regeln, die dabei helfen könnten, sie zu vereinfachen", sagt Turner in einem Statement. Tauben würden hingegen gar nicht erst versuchen, Regeln zu schaffen. Sie nutzen einfach die "brute force"-Methode, also "Trial und Error". Sie versuchen es immer weiter, bis sie die Fehlerquote verringern.

Das würde sie beim Lösen einiger Probleme effizienter als Menschen machen. "Wir feiern, wie schlau wir sind, dass wir Künstliche Intelligenz erschaffen haben, gleichzeitig bezeichnen wir Tauben als dumme Tiere", so Turner. Die Methoden und das Verhalten von KI und Tauben seien aber sehr ähnlich. Die Ergebnisse der Forschung wurden im Fachmagazin iScience veröffentlicht.