Google erhöht Preise für YouTube Premium massiv

Google hat die Preise für YouTube Premium in Österreich und Deutschland erhöht. Mit dem Abo kann YouTube ohne die lästigen Werbungen vor und mitten in der Wiedergabe genutzt werden. In der günstigsten Version kostet YouTube Premium jetzt 12,99 Euro statt 11,99 Euro.

Der Preis für das Familien-Abo wurde massiv erhöht. Statt 17,99 Euro zahlt man jetzt 23,99 Euro pro Monat. Das entspricht einer Preissteigerung von über 30 Prozent. Das Familien-Abo können bis zu 6 Personen nutzen, die laut Google mindestens 13 Jahre alt sein und im selben Haushalte leben müssen.

Kein YouTube Premium Lite in Österreich

YouTube Premium beinhaltet auch Zugang zum Musik-Streamingdienst YouTube Music. Bucht man YouTube Music ohne YouTube Premium, kostet es 10,99 Euro im Monat. Ein Abo, um lediglich YouTube werbefrei nutzen zu können, gibt es mit YouTube Premium Lite zwar in Deutschland, aber nicht in Österreich. Dieses kostet 5,99 Euro monatlich.

Erst diese Woche hat Google bekannt gegeben, seine Maßnahmen gegen Adblocker auf YouTube global auszurollen. Wird der Adblocker erkannt, können keine Videos mehr wiedergegeben werden, in denen Werbung angezeigt worden wäre.

➤ Mehr lesen: YouTube geht jetzt global gegen Werbeblocker vor