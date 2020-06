Putins Gäste müssen in die Desinfektionskammer

Drei Kammern

Zwei der Desinfektionskammern sind im Kreml aufgestellt, eine in Putins Haus in Nowo-Ogarjowo nahe Moskau. "Sie wurden installiert, als die [Corona-]Epidemie gerade in voller Blüte war", verrät Dmitri Peskow, der Sprecher von Putin. "Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen sind berechtigt und verständlich, wenn es den Präsidenten betrifft." Neben dem Versprühen von Desinfektionsmittel können die Maschinen angeblich auch ultraviolettes Licht anwenden, die Körpertemperatur messen und sogar Gesichter erkennen.

Made in Penza

Hergestellt wird die Desinfektionskammer namens "Mizo Safe" in der 500.000-Einwohner-Stadt Penza, rund 500 Kilometer südwestlich von Moskau. Die Stadtregierung ist mächtig stolz auf die Errungenschaft. "Die Fabrik in Penza hat nicht nur ihre Aufgabe erfüllt, sondern die Sicherheit des Führers unseres Landes und all jener, die ihn besuchen, sichergestellt", heißt es in einer Presseaussendung. Auf der Kammer prangt auch der Aufdruck "Made in Penza".