Desinfektions-Kabinen auf Flughafen eingeführt

Für Flughafenpersonal

Hong Kong International ist laut CNET der erste Flughafen, der diese CleanTech J-1 Einrichtung nutzt. Das Kongresszentrum AsiaWorld-Expo hatte zuvor im März angekündigt, solche Kabinen aufstellen zu wollen.

Die Kabine ist noch nicht für Passagiere vorgesehen, sondern für das Flughafenpersonal im Gesundheitsschutz. Neben der Kabine wird in Hong Kong auch ein Roboter am Flughafen eingesetzt, der 99,9 Prozent der Bakterien und Viren aus der Luft filtern und auf Oberflächen per UV-Licht entfernen kann.