Polizei-Roboter auf Streifendienst in New Yorks U-Bahn

Die New Yorker Polizei setzt auf einen Roboter als neue Sicherheitsmaßnahme.

Das New Yorker Police Department (NYPD) will die U-Bahn-Station beim Times Square künftig zusätzlich überwachen lassen und zwar mit einem Roboter, der dort auf Streifendienst geschickt wird. Zum Einsatz kommen wird dort K5, ein Roboter der Firma Knightscope, der keine arme und keine Beine hat und ein wenig wie R2-D2 aussieht.

Der Roboter wiegt 190 Kilogramm und ist mit 4 Kameras ausgestattet, die Videobilder aufzeichnen können, aber kein Audio. K5 wird in der U-Bahn-Station am Times Square vor allem in den Nachtstunden zwischen Mitternacht und 6 Uhr eingesetzt. Erst einmal läuft das als Testbetrieb für 2 Monate.

Die Knightscope-Roboter K5 wurden bisher vor allem in Shopping Malls sowie auf Flughäfen eingesetzt.