Warum in Ravensburg nachts das WLAN abgeschaltet wird

Nach der deutschen Stadt Wangen im Allgäu will nun auch Ravensburg auf Wunsch der Bevölkerung nachts das öffentliche WLAN abschalten. In erster Linie sollen so elektrosensible Menschen entlastet werden. Diese führen ein Unwohlsein oder Gesundheitsbeschwerden auf elektromagnetische Felder zurück.

Wissenschaftliche Beweise für einen Zusammenhang gibt es aber nicht.

Ab 23 Uhr offline

Die beiden Städte wollen ihren Bewohner*innen jedenfalls die gewünschte störungsfreie Nachtruhe gewähren, wie SWR berichtet. Wangen ist ab 23 Uhr offline. Für Ravensburg sei Ähnliches geplant.