Razzia bei Silk Road 2.0

Wie das FBI in einer Pressemitteilung angibt, wurde der 26-jährige US-Amerikaner Blake Benthall als Betreiber von Silk Road 2.0 identifiziert und am Donnerstag in San Francisco gefasst und anschließend dem Haftrichter vorgeführt. Die Plattform, die im TOR-Netz gehostet war, wurde geschlossen und offline genommen.

Silk Road 2.0 ist der Nachfolger des Darknet-Marktplatzes Silk Road, der vor etwa einem Jahr von den Behörden zerschlagen wurde. Silk Road galt als einer der größten Umschlagplätze für illegale Drogen im Internet. Laut dem FBI generierte Silk Road 2.0 zuletzt einen Umsatz von acht Millionen Dollar im Monat und hatte 150.000 aktive User.

Das FBI schleuste laut eigenen Angaben einen Undercover-Ermittler in das Admin-Team von Silk Road 2.0 ein und schafften es so, an den Gründer zu kommen, der online unter dem Namen Defcon bekannt war.