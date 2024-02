Aufgewärmter Reis ist “tödlich”: Das steckt hinter der TikTok-Panik

Die Warnung wird in den Kommentaren mit Sorge aber auch mit Skepsis betrachtet. Will man den geliebten "Reste-Reis" unnötig canceln oder ist er tatsächlich gefährlich? Neu ist diese Diskussion nicht. Bereits 2017 warnte etwa die britische Gesundheitsbehörde NHS vor den Folgen, 2023 wurde die Warnung aktualisiert ( hier ).

Fatale Folgen sind unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen

Dass man deswegen ins Krankenhaus muss oder sogar an den Folgen stirbt, wie es auf TikTok beschrieben wird, ist nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich. In einer Studie von 2023 untersuchte man Bacillus cereus-Fälle in China zwischen 2010 und 2020. In dieser Zeit kamen 2.768 Menschen mit einer Lebensmittelvergiftung deswegen ins Krankenhaus, 5 davon starben. Insbesondere in den Sommermonaten kam es zu vermehrten Ausbrüchen. Junge, alte und schwangere Menschen sind stärker gefährdet.

So geht man beim Reis-Essen auf Nummer sicher

Um eine Lebensmittelvergiftung zu verhindern, geben die NHS und weitere Expert*innen, etwa on der bayrischen Verbraucherzentrale, Tipps für einen sicheren Umgang mit Reis:

Den gekochten Reis frisch nach dem Kochen aufessen, oder bei mindestens 65 Grad warmhalten (z.B. im Reiskocher )

(z.B. im ) Übrigen Reis sofort einkühlen ( innerhalb einer Stunde nach dem Kochen)

( nach dem Kochen) Reis nicht länger als einen Tag im Kühlschrank aufbewahren

im Kühlschrank aufbewahren Reis nicht häufiger als einmal aufwärmen

aufwärmen Reisweinessig hinzufügen, etwa bei Sushi-Reis. Die Säure stoppt das Wachstum der Bakterien

Reis ist aber nicht das einzige Lebensmittel, in dem Bacillus cereus wachsen kann. Betroffen sind auch mehlhaltige Produkte wie Pasta sowie Milchprodukte.