Borax: Experten warnen vor gefährlichem TikTok-Trend

Zahlreiche TikToker*innen trinken und baden in Borax, ein nachweislich giftiges Reinigungsprodukt. Dieses ist primär in Waschmittel enthalten und fungiert als Bleichmittel. Falschen Behauptungen zufolge könne es Entzündungen reduzieren, Arthritis vorbeugen und den Körper entgiften.

Einige Nutzer*innen preisen Borax vor allem damit an, dass es das chemische Element Bor enthält, das auch in Früchten oder Gemüse vorkommt. Dieses soll unter anderem Knochen und Gelenke stärken. Gesundheitliche Vor- oder Nachteile wurden bisher allerdings nicht klinisch an Menschen ausgewertet.

Trend basiert auf Verschwörungstheorien

Der gefährliche Trend geht laut Ars Technica einerseits auf die sogenannte Tide Pod Challenge aus dem Jahr 2018 zurück. Bei dieser kauten Teenager vor laufender Kamera Waschmittel. Andererseits basiert der Trend auf der Organisation Church of Bleach, eine vorgetäuschte religiöse Organisation, welche Industriebleichmittel als „Wundermittel“ verkaufte. Dieses könne der Organisation zufolge eine Reihe an schwerwiegenden Erkrankungen heilen, sobald es verdaut sei. 4 Mitglieder hinter Church of Bleach - ein Vater und seine 3 erwachsenen Söhne - wurden wegen Betrugs schuldig gesprochen.

➤ Mehr lesen: Dutzende Studenten nach TikTok-Challenge im Krankenhaus

Und wie auch bei anderen gefährlichen Trends stützt sich auch dieser auf altbekannte Verschwörungstheorien. Eine TikTok-Nutzerin etwa erkärt in einem Video, dass sie Borax in ihren Smoothie kippt, „weil sie uns mit Chemtrails besprühen“. Ein weiteres typisches Argument von Pharma-Gegner*innen ist, dass die Vorteile von Borax aus dem Grund nicht nachgewiesen seien, weil die Pharmaindustrie sie totschweigen wolle. So würden Menschen dazu gezwungen, für teurere Medizin zu zahlen.

Schlaganfall und Anämie

Toxikolog*innen schlagen nun Alarm. Laut der Vergiftungszentrale National Capital Poison Center sei ein Mann beispielsweise in die Notfallabteilung eingeliefert worden, nachdem er ein Borax-Bad genommen hatte. Die Folgen: Schwere Hautirritationen und Schwellungen.

Laut dem National Insitute of Health’s Office of Dietary Supplements, könne verdautes Borax unter anderem Übelkeit, Magen-Darm-Beschwerden, Erbrechen, Durchfall, Hautausschlag, Krämpfe oder einen Gefäßkollaps begünstigen. Bei einer Einnahme über Monate kann Borax zudem Schlaganfälle oder Anämie begünstigen.