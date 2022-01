8 Mitglieder der Ransomware-Gruppe REvil verhaftet

Nach der Zerschlagung der berüchtigten Hackergruppe REvil sind 8 ihrer Mitglieder in Russland in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Gericht in Moskau ordnete am Samstag an, dass sie bis Mitte März inhaftiert bleiben. Ihnen drohen bis zu sieben Jahre Haft. REvil stand unter anderem hinter einem spektakulären und folgenschweren Ransomware-Angriff auf die US-Softwarefirma Kaseya im vergangenen Jahr.

Vermögen beschlagnahmt

Die russischen Ermittler waren auf Bitten der USA gegen die Hackergruppe vorgegangen. Der Inlandsgeheimdienst FSB nahm am Freitag nach eigenen Angaben Durchsuchungen an 25 Orten in fünf russischen Regionen vor, die sich gegen 14 Verdächtige richteten. Bei den Razzien wurden laut FSB Vermögen in Höhe von umgerechnet 4,8 Millionen Euro sowie 20 Luxus-Autos beschlagnahmt.