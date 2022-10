Roboter wird von britischem Parlament befragt, schläft dabei ein

Der humanoide Roboter-Dame Ai-Da wurde von der Universität Oxford und dem Unternehmen Engineered Arts gemeinsam mit dem Kunstexperten Aidan Meller entwickelt und als Roboterkünstlerin bezeichnet. Sie ist darauf spezialisiert, Porträts zu zeichnen. In der Vergangenheit hat sie etwa Queen Elisabeth II. oder Billie Eilish gemalt. Ihre Werke wurden bereits auf der Biennale in Venedig gezeigt. Nun wurde sie vom House of Lords des britischen Parlaments befragt, wie Euronews und Smithsonian Magazine berichten.

Beneidenswerte Fähigkeit

Bei der Befragung ging es darum, das Verhältnis von Robotik, Künstlicher Intelligenz und Kunst auszuloten. Ai-Da gab dabei auch ausführliche Erklärungen ab, irgendwann schaltete sie aber einfach ab.