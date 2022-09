China installiert fast die Hälfte aller Industrieroboter weltweit

Der weltweite Einsatz von Robotern in der Produktion steigt schnell an, wie der Robotik-Verband International Federation of Robotics (IFR) in einem neuen Bericht festhält. Im Jahr 2021 wurden 243.000 Roboter weltweit in Betrieb genommen. Das ist ein Anstieg von 44 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. China dominiert dabei in der Statistik.

Chinesische E-Autos geben Schub

"China hat die weltweite Erholung nach der Covid-19-Pandemie angeführt und verzeichnet 2021 die Hälfte der weltweiten Installationen", sagt Marina Bill, Präsidentin der IFR. Am meisten verbreitet sei der Einsatz von Robotern in der Elektronikindustrie, gefolgt von der Autoherstellung. Bei letzterer stieg der Einsatz von Robotern zuletzt aber am stärksten, vor allem durch die Produktion von E-Autos in China.

Fünfjahresplan sieht Weltführerschaft vor

Wie Engineering.com berichtet, könnte diese Statistik eine Warnbotschaft an all jene sein, die "westliche" Länder als die vermeintlich fortschrittlichsten in der automatisierten Produktion sehen. China investiere seit vielen Jahren intensiv in den Bereich. Zuletzt wurde 2021 ein Fünfjahresplan vorgelegt, laut dem China die Führungsrolle bei der industriellen Automation einnehmen soll.

Alternde Bevölkerung

Ein Grund, warum China den Bereich so fördert, dürfte in der Altersstruktur der Bevölkerung liegen. Dem Land steht eine große Welle an Pensionierungen bevor. Um das Produktionsniveau bei dem Rückgang an Arbeitskräften zu halten, sind Roboter die logische Option.