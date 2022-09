Tausende humanoide Roboter sollen Teslas zusammenbauen

Einen Prototypen seines Bots will der US-Elektroautohersteller in der kommenden Woche bei seinem AI-Day präsentieren.

Vor etwas mehr als einem Jahr kündigte Tesla-Chef Elon Musk beim AI-Day seines Unternehmens einen Tesla-Roboter an. Der Optimus genannte Bot, der auf der Autopilot-Technologie von Tesla basiert, solle selbstständig gefährliche oder langweilige Aufgaben ausführen können, hieß es. Viele Beobachter*innen hielten den Roboter aber für einen Marketing-Schmäh.

Infolge kündigte Tesla an, die Entwicklung des humanoiden Roboters im heurigen Jahr voranzutreiben. 2023 soll er in Produktion gehen, so das Unternehmen.

Einsatz in Tesla-Fabriken

Aus einer vor kurzem veröffentlichten Stellenanzeige von Tesla geht nun hervor, wo der 1,77 Meter große und knapp 56 Kilogramm schwere Roboter zunächst zum Einsatz kommen soll, berichtet electrek.

Demnach plant das Unternehmen Tausende der humanoiden, zweibeinigen Bots in seinen Fabriken arbeiten zu lassen. Für die Planung der Bewegungsabläufe und der Navigation in den Werkshallen werden nun Ingenieur*innen gesucht.