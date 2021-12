Elon Musk: Tesla-Roboter wird wie R2D2 sein

Auch beim Zeitplan für Tesla-Bot gibt sich der reichste Mensch der Welt mehr als optimistisch. Am Ende des kommenden Jahres 2022 werde Tesla einen "brauchbaren Prototypen" haben.

Der humanoide Roboter, in dem eine künstliche Intelligenz stecken soll, werde über nach einiger Zeit seine eigene Persönlichkeit entwickeln , behauptet Musk im Lex Fridman Podcast : "Denn nicht alle Roboter sind gleich."

Der Tesla-CEO macht wieder einmal mit waghalsigen Behauptungen auf sich aufmerksam. In einem Podcast-Interview behauptet Elon Musk, dass der Tesla-Bot ein Kumpel für Menschen sein wird - so ähnlich wie R2D2 oder C-3PO .

Firmen wie Boston Dynamics arbeiten seit Jahren an humanoiden Robotern. Dass Tesla diesen Vorsprung innerhalb eines Jahres aufholt, ist mehr als unwahrscheinlich. Zumal Tesla erst dabei ist, ein Team aus KI-Expert*innen zusammenzustellen .

Als Musk den Tesla-Bot im August angekündigt hat , hieß es noch, dass der Roboter Ende 2022 verfügbar sein soll. Damals wurde ein Tänzer in einen Anzug gesteckt und auf die Bühne geschickt. Die Renderings eines " echten Roboters " hat Musk nur auf Bildern gezeigt.

Rodney Brooks, Roboter-Spezialist des MIT, geht davon aus, dass eine Artificial General Intelligence frühestens im Jahr 2300 erreicht sein werde. Musks Ankündigungen in Bezug auf einen R2D2-Tesla-Bot können also getrost als ein weiteres Luftschloss bezeichnet werden.

Musk und seine Ankündigungen

Um das zu untermauern, lohnt sich ein Blick zurück: 2015 hat Musk vorhergesagt, dass Tesla-Fahrzeuge im Jahr 2017 "komplette Autonomie" erreichen werden. 2017 hat er behauptet, dass man in 2 Jahren - also 2019 - in einem Tesla "sicher schlafen" kann, während das Fahrzeug fährt.

"Nächstes Jahr werden wir eine Million Tesla-Roboter-Taxis auf der Straße haben", sagte Elon Musk im April 2019. Am 31. Dezember 2020 war kein einziges Tesla-Roboter-Taxi unterwegs. Die derzeitige Anzahl von Teslas Robo-Taxis: exakt 0.