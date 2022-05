CyberDog: Begegnung mit Xiaomis Roboterhund

Im vergangenen Sommer hat der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi seinen Roboterhund CyberDog vorgestellt . Roboter, die Staub saugen können, hat Xiaomi schon länger im Programm. Der CyberDog ist aber der erste Versuch , im Bereich vierbeiniger Roboter Fuß zu fassen. Verkauft wird die Maschine nur in China, die österreichische Niederlassung des Herstellers hat jedoch ein Exemplar erhalten und es mir vorgeführt.

Kostet ein Fünfzigstel von Spot

Ganz wie ein Hund sieht der CyberDog nicht aus. Er hat einen eher flachen, langgestreckten Körper und 4 flexible Beine mit Gummipatschen. Wer schon einmal eines der vielen Videos des Roboters Spot von Boston Dynamics gesehen hat, entdeckt Ähnlichkeiten.

Mit den Fähigkeiten des rund 70.000 Euro teuren Spot kann der CyberDog nicht mithalten. Er kann also beispielsweise keine Stiegen steigen, Türen öffnen oder Schafe hüten, dafür kostet er auch nur umgerechnet 1435 Euro.

Smartphone als Controller

Mit seinen 77 Zentimeter Länge, 40 Zentimeter Breite und 14 Kilogramm Gewicht hat CyberDog tatsächlich Hunde-Dimensionen. Sprachbefehle versteht er in der Basisversion nicht, aber seine Hardware-Ausstattung soll prinzipiell dazu in der Lage sein. Gesteuert wird er stattdessen per App.

Ähnlich wie bei einem Spielkonsolen-Controller hat man 2 Steuerknüppel am Smartphone-Display und kann den Roboter in jede Richtung marschieren, seitwärts laufen und nach vorne oder hinten neigen lassen.

Dabei lassen sich verschiedene Gangarten einstellen. Dadurch kann der Roboter mal schneller, mal langsamer trippeln oder gar wie ein Hase hoppeln. Seine Höchstgeschwindigkeit soll 11,52 km/h sein, ein echter Hund hängt den CyberDog aber jederzeit locker ab.