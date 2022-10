Frittier-Roboter macht Pommes schneller und besser als Menschen

Flippy 2 wird in einzelnen Restaurants in den USA bereits eingesetzt und kostet ab 3.000 Dollar pro Monat.

Das US-Unternehmen Miso Robotics will Fast Food automatisieren - mit ihrem Frittierroboter Flippy 2 . Der Robotik-Arm, der eher an Roboter erinnert, die bei der Autoherstellung eingesetzt werden, soll in jeglicher Hinsicht besser als ein Mensch sein.

Miso Robotics brauchte 5 Jahre, um Flippy 2 zu konstruieren. Seinen Namen hat er von seinem Vorgänger übernommen, der gebaut wurde, um Burgerpattys zu wenden. Eine Reihe von Restaurantketten haben den Frittierroboter bereits übernommen, darunter Jack in the Box in San Diego, White Castle im Mittleren Westen und CaliBurger an der Westküste der USA.

Fast Food soll automatisiert werden

Ziel von Miso Robotics ist es, künftig alle Kochschritte in Fast-Food-Restaurants zu automatisieren. Miso-CEO Mike Bell ist sich sicher, dass Menschen eines Tages in ein Restaurant gehen, einen Roboter sehen und sagen werden: "Hey, erinnerst du dich noch an die Zeit, als Menschen so etwas taten?"

Miso Robotics bietet seine Roboter in einem Abo-Modell an. Flippy 2 startet bei 3.000 Dollar pro Monat.