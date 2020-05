Roboterhund Spot geht in Park auf Corona-Patrouille

In einigen Ländern werden Drohnen genutzt, um Menschen an die Ausgangssperre zu erinnern. In Singapur setzt man auf eine vierbeinige Roboter-Aufklärung.

Zu diesem Zweck startet ein Pilotprojekt mit dem Roboterhund Spot. Dieser wird 2 Wochen lang im Bishan-Ang Mo Kio Park auf Patrouille gehen. Dabei wird er voraufgezeichnete Durchsagen wiedergeben, mit denen Besucher aufgefordert werden, den Sicherheitsabstand zueinander einzuhalten.