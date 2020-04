Roboterhund Spot sortiert vor Spital Corona-Patienten

Die vierbeinigen Spot-Roboter von Boston Dynamics werden nicht nur verwendet, um auf Ölplattformen nach Gaslecks zu suchen, an Polizeieinsätzen teilzunehmen oder im Schwarm LKWs zu ziehen, sie erobern während der Corona-Krise ein weiteres Einsatzgebiet. Wie der Hersteller in einem Blog-Eintrag verrät, wird Spot auch zur Triage vor einem Krankenhaus in Boston eingesetzt.

Telepräsenz

Vor dem Brigham and Women's Hospital wurden mehrere Zelte errichtet, um COVID-19-Patienten je nach Schwere ihrer Symptome richtig zu Stationen zuordnen zu können. Seit zwei Wochen wird diese Aufgabe teilweise von einem Spot-Exemplar übernommen. Der Roboter dient als eine Art Telepräsenzwerkzeug. Mit zusätzlichen Kameras und einem Tablet ausgestattet, spricht ein realer Krankenhausmitarbeiter zu den Patienten.

Laut Boston Dynamics ist das Krankenhaus an das Unternehmen mit der Bitte herangetreten, eine Lösung zu entwickeln, um das Krankenhauspersonal bei der Triage zu unterstützen und es gleichzeitig vor Infektionen zu bewahren. Mit dem Ergebnis ist das Krankenhaus angeblich sehr zufrieden. Boston Dynamics stellt nun Spezifikationen zur verwendeten Hard- und Software per Github anderen Entwicklern frei zur Verfügung.

Weiterentwicklung

Laut Engadget konnte durch den Roboter ein Krankenhausmitarbeiter pro Schicht in sicherer Distanz zu möglichen Coronavirus-Infizierten bleiben. Für die erstmalige Beurteilung des Gesundheitszustandes von Patienten während der Triage seien aber künftig weitere Innovationen notwendig. Spot kann bisher weder die Körpertemperatur, Puls, Blutdruck, Atemfrequenz oder Sauerstoffsättigung von Personen messen. Boston Dynamics untersucht deshalb den Einsatz von Wärmebildkameras. In Zukunft sei es auch vorstellbar, Spot Desinfektionsaufgaben im Krankenhaus zu übertragen.